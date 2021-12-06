Президент Ирана прислал Садыру Жапарову поздравительную телеграмму

Президент Исламской Республики Иран Сейед Ибрагим Раиси поздравил Садыра Жапарова с днем рождения.

"Надеюсь, что благодаря Вашей позитивной позиции, отношения двух дружеских и братских стран Кыргызской Республики и Исламской Республики Иран и дальше будут продолжаться в русле динамичного развития, а двустороннее, региональное и международное сотрудничество наших стран будут играть важную роль в укреплении и распространении мира, стабильности и благополучия наших народов.

Молю Всевышнего о даровании Вам и Вашей уважаемой семье здоровья и успехов, а народу Кыргызской Республики счастья и благополучия", - говорится в поздравительной телеграмме Президента Ирана.