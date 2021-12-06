Погода
$ 84.77 - 84.90
€ 95.42 - 96.87

Президент Ирана прислал Садыру Жапарову поздравительную телеграмму

172  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Исламской Республики Иран Сейед Ибрагим Раиси поздравил Садыра Жапарова с днем рождения.

"Надеюсь, что благодаря Вашей позитивной позиции, отношения двух дружеских и братских стран Кыргызской Республики и Исламской Республики Иран и дальше будут продолжаться в русле динамичного развития, а двустороннее, региональное и международное сотрудничество наших стран будут играть важную роль в укреплении и распространении мира, стабильности и благополучия наших народов.

Молю Всевышнего о даровании Вам и Вашей уважаемой семье здоровья и успехов, а народу Кыргызской Республики счастья и благополучия", - говорится в поздравительной телеграмме Президента Ирана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410454
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  