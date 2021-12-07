Глобальные идеи Ирины Кемпл, или Как женщине реализовать себя в бизнесе

В Кыргызстане начинается очередной этап менторской программы Европейского банка реконструкции и развития и женского объединения "Курак" "Женщины в бизнесе", которая финансируется правительством Швейцарии и Финансовой инициативой для женщин-предпринимателей #WeFi.

Итоги первой фазы были подведены во Всемирный день женского предпринимательства в Бишкеке. "Курак" наградил пять лучших менторов сезона. Одна из наставниц – член Правления общественного объединения Курак – Ирина Кемпл рассказала Kaktus.media о важной миссии проекта и бесценном опыте, который приобретают все участники менторской программы.

Налоговые адвокаты для бизнеса и дом с запахом булочек

Ирина Кемпл стояла у истоков создания Палаты налоговых консультантов в Кыргызстане, которая была образована 24 года назад. Активная работа в этой структуре продолжается и сегодня. Ирина является членом правления Палаты налоговых консультантов, пишет статьи, дает консультации, проводит семинары, участвует в работе экспертного совета ПНК. Одна из последних задач заключалась в написании нормативных актов для пилотного проекта по развитию туристической отрасли республики. Интеллектуальный труд всегда сложен, ответственен, но очень интересен, говорит юрист.

Ирина Кемпл также является автором учебного пособия "Право для бухгалтеров и аудиторов", права на которую передала Палате налоговых консультантов. По сей день это настольная книга по праву для специалистов с сфере бухучета.

Каждый целеустремленный человек определяет для себя глобальную идею (big idea), которая вдохновляет. У Ирины их было две: амбициозных и, на первый взгляд, недостижимых.

"В 90-х предприниматели страдали от налогового гнета и несовершенства законодательства. И моя big idea была защитить бизнес путем создания авторитетной оппозиции налоговым органам – так появилась идея о создании Палаты налоговых консультантов. Чуть позже мы написали Закон "О налоговых консультантах", который был принят в 1999 году. В начале "нулевых" нам, экспертам палаты, при поддержке бизнеса и государства удалось начать процесс по изменению налогового законодательства. В результате был принят революционный налоговый кодекс 2008 года: налогов стало меньше (было 23, стало 7), ставки – ниже, а администрирование – более прозрачным, понятным и либеральным для бизнеса. На протяжении 12 лет у нас был лучший для бизнеса Налоговый кодекс среди стран СНГ. Разве что Грузия имеет налоговую систему, подобную нашей. К сожалению, сегодня в предлагаемой новой редакции есть моменты, которые могут негативно сказаться на развитии бизнеса и уменьшить инвестиционную привлекательность Кыргызстана", - отмечает юрист.

Big idea Ирины под номером два – построить "дом с запахом булочек по утрам". Воплотить эту мечту в жизнь получилось совместно с сыном и партнерами. Двенадцатиэтажный многоквартирный дом с уютной кофейней на первом этаже вырос в центре Бишкека.

"Это моя гордость, потому что он получился именно таким, каким я его себе представляла. Есть уже и третья big idea, какая – пока секрет, но могу сказать, что это из области институционального развития", - рассказывает предпринимательница.

Остается у Ирины время и для участия в общественной жизни. Она является членом правления женского объединения "Курак" и с удовольствием поддерживает все социальные проекты, которые помогают изменить жизнь к лучшему. Это, по сути, и стало одной из причин того, чтобы примерить на себя роль ментора в программе "Женщины в бизнесе".

Чем больше отдаешь, тем больше получаешь

Кто, как не представитель женского объединения "Курак", должен поддерживать общественно значимую инициативу, рассудила Ирина Кемпл, соглашаясь на участие в первом сезоне проекта.

"Очень люблю и уважаю своих коллег, руководителя программы Банур Абдиеву. Ее авторитет был ключевым фактором, чтобы решиться на участие в программе. Кроме того, я понимала, что у меня есть опыт, который может пригодиться другим, и хотела им поделиться. Это была хорошая возможность отдать что-то во Вселенную. Верю в то, что чем больше отдаешь, тем больше получаешь", - отмечает участница программы "Женщины в бизнесе".

С самого начала, вспоминает, ее поразило, насколько важно для новичков в бизнесе чувствовать поддержку, крепкое плечо наставника, впитывать его советы по продвижению и построению своего дела.

"Я видела такие успешные кейсы, когда человеку достаточно подсказать, что нужно сделать, а он уже сам блестяще воплощает все в жизнь. Так было с моей менти Айжан Абдылдаевой, очень талантливой девушкой. У нее получалось сделать все, что мы обговаривали", - хвалит наставница подопечную.

На момент запуска проекта бизнесу менти исполнилось всего пять месяцев. Раньше Айжан работала по найму бухгалтером, а потом решилась открыть свое дело в той же области. Ютилась в маленькой комнате два на два метра. Первые три клиента были знакомые.

"Она поразила меня своим системным подходом к делу, ораторским мастерством, умением структурированно излагать свои мысли, с легкостью готовить выступления и презентации. Этим было грех не воспользоваться для расширения клиентской базы, и с этой задачей мы справились успешно. Поскольку я долго работала юристом по налоговому праву, у меня большой багаж знаний в этой сфере: бухгалтерия, аудит, предпринимательское право, юриспруденция… Я с удовольствием делилась опытом с менти", - рассказывает специалист.

Особое внимание в программе "Курака" уделяется подбору членов каждой команды. Менторы и менти подбираются не только по связывающему их делу и общим интересам. Важна и психологическая совместимость деловых партнеров. Им предстоит работать вместе на протяжении 10 месяцев, поэтому нужно уметь с полуслова находить общий язык, чтобы достичь впечатляющих результатов. У Ирины и Айжан это получилось. В конце программы они провели совместный семинар, а когда пришло время подводить итоги, оказалось, что молодая предпринимательница добилась большого прорыва. Клиентская база выросла до 23 компаний, в штат были приняты четыре человека, а сама владелица бизнеса продолжает планомерно развивать свое детище. Кстати, Айжан стала участницей японской программы по обмену опытом в предпринимательстве и цифровой бухгалтерии. Едет на учебу в Японию.

Усилия наставницы тоже вознаграждены. За значительный вклад в программу и высокие достижения Ирине Кемпл вручили подарочный сертификат на обучение в коучинговой программе.

"Во время участия в проекте лично мне также были интересны обучающие программы ЕБРР, общение с другими менторами и обмен мнениями. А еще очень приятно и волнительно наблюдать за тем, как благодаря профессионалам своего дела развивается наша страна. Участие в программе "Женщины в бизнесе" – бесценный опыт для всех нас! А мысль о том, какие чудесные и талантливые девушки двигают вперед экономику Кыргызстана, греет особенно", - заключает Ирина Кемпл.

Мы напоминаем, что до конца подачи заявок на участие в программе "Женщины в бизнесе" остается меньше 10 дней. Заполнить анкету можно здесь. Последний день приема заявок – 8 декабря. Результаты будут объявлены 15 декабря.