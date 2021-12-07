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В кыргызской столице появился еще один новый сквер

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- Анастасия Карелина
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Новая зона отдыха для горожан появилась в Бишкеке на пересечении улиц Тугелбай-Ата и Раззакова. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Сквер разбили сотрудники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз".

Мини-зона отдыха расположена рядом с жилыми домами и общественными заведениями. Жители столицы смогут провести здесь свой досуг вместе с детьми. Для них оборудована игровая площадка. В сквере установлены скамейки, беседки, много турников и спортивных тренажеров. По периметру высажена живая изгородь. Раннее на этом месте находились незаконно установленные павильоны.


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URL: https://www.vb.kg/410480
Теги:
мэрия, Бишкек, Бишкекзеленхоз
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