В кыргызской столице появился еще один новый сквер

Новая зона отдыха для горожан появилась в Бишкеке на пересечении улиц Тугелбай-Ата и Раззакова. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Сквер разбили сотрудники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз".

Мини-зона отдыха расположена рядом с жилыми домами и общественными заведениями. Жители столицы смогут провести здесь свой досуг вместе с детьми. Для них оборудована игровая площадка. В сквере установлены скамейки, беседки, много турников и спортивных тренажеров. По периметру высажена живая изгородь. Раннее на этом месте находились незаконно установленные павильоны.