В жилмассивах начали работать мобильные группы по выдаче техпаспортов

С 7 декабря в жилмассивах столицы начали работать мобильные группы по выдаче технических паспортов. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Выездные группы будут проводить обследование и в дальнейшем изготовление техпаспортов на земельные участки с самовольным домостроением на местах.

Изготовление технического паспорта не дает право на узаконение, в нем лишь собрана техническая информация о недвижимости. Тем не менее, данный документ – это один из первых этапов решения проблем по вопросу узаконения земельных участков.

Напомним, что кабинетом министров 6 декабря 2021 года принято постановление за номером 294 о внесении соответствующих изменений в части выдачи технических паспортов, который прошел общественное обсуждение.

График выездов мобильных групп будет размещен на официальном сайте мэрии Бишкека: meria.kg

Кыргызстанцев, проживающих в жилых массивах, муниципалитет просит ознакомиться с перечнем документов, которые необходимы для оформления земельных участков.

Перечень документов для подачи заявления на первоначальное обследование:

1. Удостоверение личности (ID карта, оригинал и ксерокопия).

2. Расписки от смежных соседей, заверенные председателем квартального комитета.

3. Справка о проживании в указанной единице недвижимого имущества, количественный состав семьи, заверенная председателем квартального комитета либо председателем МТУ.