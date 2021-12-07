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Центр карантинных и особо опасных инфекций получил мобильные лаборатории

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- Анастасия Карелина
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Сегодня в Республиканском центре карантинных и особо опасных инфекций (РЦКиООИ) состоялась передача мобильного автокомплекса, позволяющего проводить исследования возбудителей опасных инфекционных заболеваний таких, как холера, чума, COVID-19 с соблюдением всех правил биологической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Мероприятие прошло с участием заместителя министра здравоохранения Улук-Бека Бектурганова и представителей Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб".

"От имени Министерства здравоохранения хочу выразить огромную признательность правительству Российской Федерации за содействие и техническую помощь в укреплении материально-технического, кадрового потенциала противочумной службы нашей республики. Отдельная благодарность коллегам из России за обучение, передачу опыта использования мобильных комплексов в условиях ЧС", - сказал заместитель министра здравоохранения Улук-Бек Бектурганов.

В мобильном комплексе на базе автомобиля повышенной проходимости КАМАЗ организованы две лаборатории - бактериологическая и индикационная, которые дают возможность проводить исследования возбудителей опасных инфекционных заболеваний таких, как холера, чума, COVID-19 с соблюдением всех правил биологической безопасности. Комплекс снабжен двумя боксами биологической безопасности III и II класса.

Также продолжаются поставки реагентов, расходных материалов, тест систем, различного оборудования.

Четыре автолаборатории, полученные ранее, отлично зарекомендовали себя во время борьбы с пандемией коронавируса. Они были развернуты в регионах, не охваченных вирусологическими лабораториями, и позволили справиться с резко возросшими объемами вирусологических исследований больных и контактировавших лиц.


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URL: https://www.vb.kg/410490
Теги:
Минздрав, Россия, коронавирус
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