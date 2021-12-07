С начала года в Кыргызстане выплатили пенсий на 46 миллиардов сомов

С начала 2021 года на финансирование пенсий направлено 46 миллиарда 282,1 миллиона сомов. Такие данные приводит Социальный фонд.

По регионам и городам респулики средства были распределены следующим образом:

город Бишкек - 7 миллиардов 559 миллионов сомов; Чуйская область - 7 миллиардов 107,2 миллиона сомов; Нарынская область - 3 миллиарда 683,7 миллиона сомов; Иссык-Кульская область - 4 миллиарда 217,7 миллиона сомов; Таласская область - 1 миллиард 913,7 миллиона сомов; город Ош - 1 миллиард 661,7 миллиона сомов; Ошская область - 8 миллиардов 484,5 миллиона сомов; Баткенская область - 3 миллиарда 711 миллионов сомов; Джалал-Абадская область - 7 миллиардов 943,5 миллиона сомов.

Финансирование пенсий и пособий за ноябрь 2021 года составило 4 миллиарда 507,2 миллиона сомов.