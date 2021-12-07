Сегодня ряд назначенных судей принесли присягу в Верховном суде

Сегодня, 7 декабря, в Верховном суде в торжественной обстановке принесли присягу судьи местных судов, назначенные в первый раз сроком на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.
Указами президента Кыргызской Республики от 1 декабря 2021 года № 535, 536 и 537 назначен ряд судей:
в Баткенской области
Баткенский областной суд:
Абышова Кундуз Сабырбековна (назначена в первый раз сроком на 5 лет).
Кадамжайский районный суд:
Ажиматов Улан Абдыкаарович (до достижения предельного возраста);
Тажибаев Илязбек Курванбекович (до достижения предельного возраста).
Лейлекский районный суд:
Абдимиталипов Эльярбек Бахадирович (до достижения предельного возраста).
Сүлюктинский городской суд:
Эрматова Гулзат Муктаровна (до достижения предельного возраста).
Кызыл-Кийский городской суд:
Адимов Акылбек Акматович (до достижения предельного возраста).
в Ошской области
Кара-Суйский районный суд:
Гуламидин уулу Элчибек (до достижения предельного возраста).
Ошский городской суд:
Турдалиев Ниязбек Назарович (до достижения предельного возраста).
в Джалал-Абадской области
Ноокенский районный суд:
Чоноев Чынгыз Мелисович (назначен в первый раз сроком на 5 лет).
Джалал-Абадский городской суд:
Ганиев Жоомарт Махамадисакович (назначен в первый раз сроком на 5 лет).
в Чуйской области
Чүйский областной суд:
Кыдыралиева Нурзат Амантуровна (назначена в первый раз сроком на 5 лет).
в Таласской области
Таласский городской суд:
Суйналиев Дамир Суйунтаевич (до достижения предельного возраста).
в городе Бишкек
Бишкекский городской суд:
Бекбаева Нурия Хусаиновна (до достижения предельного возраста);
Накешова Минура Асылбековна (назначена в первый раз сроком на 5 лет);
Токтосунов Шарабидин Бекташевич (назначен в первый раз сроком на 5 лет);
Председатель Верховного суда Кыргызской Республики Нургуль Бакирова поздравила назначенных судей и призвала их быть верными принесенной присяге.