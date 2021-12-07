Сегодня ряд назначенных судей принесли присягу в Верховном суде

Сегодня, 7 декабря, в Верховном суде в торжественной обстановке принесли присягу судьи местных судов, назначенные в первый раз сроком на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Указами президента Кыргызской Республики от 1 декабря 2021 года № 535, 536 и 537 назначен ряд судей:

в Баткенской области

Баткенский областной суд:

Абышова Кундуз Сабырбековна (назначена в первый раз сроком на 5 лет).

Кадамжайский районный суд:

Ажиматов Улан Абдыкаарович (до достижения предельного возраста);

Тажибаев Илязбек Курванбекович (до достижения предельного возраста).

Лейлекский районный суд:

Абдимиталипов Эльярбек Бахадирович (до достижения предельного возраста).

Сүлюктинский городской суд:

Эрматова Гулзат Муктаровна (до достижения предельного возраста).

Кызыл-Кийский городской суд:

Адимов Акылбек Акматович (до достижения предельного возраста).

в Ошской области

Кара-Суйский районный суд:

Гуламидин уулу Элчибек (до достижения предельного возраста).

Ошский городской суд:

Турдалиев Ниязбек Назарович (до достижения предельного возраста).

в Джалал-Абадской области

Ноокенский районный суд:

Чоноев Чынгыз Мелисович (назначен в первый раз сроком на 5 лет).

Джалал-Абадский городской суд:

Ганиев Жоомарт Махамадисакович (назначен в первый раз сроком на 5 лет).

в Чуйской области

Чүйский областной суд:

Кыдыралиева Нурзат Амантуровна (назначена в первый раз сроком на 5 лет).

в Таласской области

Таласский городской суд:

Суйналиев Дамир Суйунтаевич (до достижения предельного возраста).

в городе Бишкек

Бишкекский городской суд:

Бекбаева Нурия Хусаиновна (до достижения предельного возраста);

Накешова Минура Асылбековна (назначена в первый раз сроком на 5 лет);

Токтосунов Шарабидин Бекташевич (назначен в первый раз сроком на 5 лет);

Председатель Верховного суда Кыргызской Республики Нургуль Бакирова поздравила назначенных судей и призвала их быть верными принесенной присяге.