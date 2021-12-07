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Гулявшие в парке Победы имени Даира Асанова лошади "арестованы"

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- Анастасия Карелина
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Пятнадцать лошадей, гулявших некоторое время назад в микрорайоне "Асанбай" и парке Победы имени Даира Асанова, "арестованы". Их владелец должен будет выплатить штраф. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сотрудники милиции и муниципального предприятия "Городские парки" поймали лошадей. В настоящий момент животные находятся в конюшне предприятия. С

В санитарно-экологической инспекции ожидают приезда хозяина лошадей для того, чтобы составить акт о повреждении его подопечными зеленых насаждений. В дальнейшем на основании данного акта будет составлен также протокол о нарушении.


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URL: https://www.vb.kg/410506
Теги:
мэрия, штраф, парк
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