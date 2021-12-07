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Сотрудник мэрии задержан за взятку в размере 45 тысяч долларов

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- Анастасия Карелина
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Заместитель начальника Управления капитального строительства (УКС) мэрии Бишкека задержан за вымогательства и взятку в сумме 45 тысяч долларов в период исполнения им обязанностей заместителя министра транспорта и коммуникаций. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

В ходе проводимых мероприятий ГКНБ был установлен факт вымогательства и получения "У.У.К" взятки. 6 декабря в рамках досудебного производства бывший чиновник в порядке статьи 94 УПК Кыргызской Республики задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/410511
Теги:
ГКНБ, мэрия, СИЗО, взятка, Бишкек
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