Сотрудник мэрии задержан за взятку в размере 45 тысяч долларов

Заместитель начальника Управления капитального строительства (УКС) мэрии Бишкека задержан за вымогательства и взятку в сумме 45 тысяч долларов в период исполнения им обязанностей заместителя министра транспорта и коммуникаций. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

В ходе проводимых мероприятий ГКНБ был установлен факт вымогательства и получения "У.У.К" взятки. 6 декабря в рамках досудебного производства бывший чиновник в порядке статьи 94 УПК Кыргызской Республики задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.