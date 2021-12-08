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Как выглядел император Петр Первый в представлении кыргызстанских детей?

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- Александр Тузов
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В Бишкекской и Кыргызстанской епархии Русской Православной Церкви подведены итоги регионального этапа международного конкурса детского творчества "Красота Божьего мира: 350 лет со дня рождения Петра I".

В возрастной категории до 8 лет призовые места заняли Азимова Анастасия и Гавшинцев Давид из Оша.

В возрастной категории 9-12 лет призовые места заняли Темиров Бакай, Нуражиева Мирана, Касымов Артур, Крохмаль Анна и Голокосенко Егор из Оша, Климова Елена из Бишкека, Бондаренко Валерия из Каракола.

В возрастной категории 13-17 лет призовые места заняли Шуприган Ульяна из Джалал-Абада, Чувичкина Елена и Суховольская Анастасия из Каракола, Дудникова Милана из Оша, Атапина Дарья из Бишкека.

На рисунках большинства участников конкурса Петр Первый изображен полководцем и государственным деятелем, не чуравшимся кузнечной, плотницкой и другой обычной работы.

Эпиграфом конкурса стали слова Пушкина о Петре: "Самодержавною рукой Он смело сеял просвещенье, Не презирал страны родной: Он знал ее предназначенье. То академик, то герой, То мореплаватель, то плотник, Он всеобъемлющей душой На троне вечный был работник".


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URL: https://www.vb.kg/410515
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