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Кыргызстанцы могут исполнить новогодние желания подопечных детского хосписа

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- Айжан Мамбеталиева
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Вчера, 7 декабря, в Первом детском хосписе сотрудники, волонтеры и мамочки с детьми наряжали елку и украшали комнаты к Новому году. В этот день в хосписе находились шесть детей с родителями. Ребятишки с самого утра взволнованно ждали, когда же им разрешат украсить зеленую красавицу и сделать возле нее памятные фото. Один из маленьких пациентов – Андрей - выйти на мероприятие не мог, его жизнедеятельность сейчас поддерживают с помощью специальных аппаратов. Но мальчику в комнату тоже поставили маленькую елочку и обещали развесить в палате новогодние гирлянды.

Кстати, к Новому году хоспису понадобится помощь волонтеров аниматоров. Юные подопечные детского хосписа не могут посещать праздники и концерты в общественных местах, поэтому сотрудники стараются сделать все, чтобы праздник пришел к этим детям домой.

Ежегодно в преддверии самого доброго и волшебного праздника для ребятишек собирают подарки. Под опекой фонда находятся 70 семей, и в каждую обязательно заглянет добрый волшебник с сюрпризом. Желания у этих мальчишек и девчонок самые необходимые - ортопедическая обувь, одежда, игрушки и теплые одеяла. К примеру, 13-летнему Нурсултану нужна зимняя куртка, а 6-летнему Ихтияру санки на колесах. Темирлану необходим планшет, а Жазель мечтает о кукле, также девочке нужно одеяло с подогревом. А мамы просят блендеры, ведь большинство детей могут есть только тщательно перетертую пищу.

Чтобы сделать ребенку подарок, необходимо связаться по Whats'App по номеру телефона: 0559-647-457 с сотрудниками фонда, которые отправят вам список с желаниями детей.

Также в хосписе всегда необходимы яркое детское постельное белье на кровати-полуторки, кухонные и банные полотенца, подгузники 6-7-го размера, пеленки Seni 1-2-3-4-го размера. А также машинка для стрижки волос и чайные ложки.


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URL: https://www.vb.kg/410543
Теги:
дети, Новый год, Кыргызстан, хоспис
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