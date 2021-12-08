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Маргарита Байтикова: Женщинам в бизнесе не нужно бояться делать первый шаг

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- Александра Василькова
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Член правления ОО "Женский форум "Курак", директор "Мастер-клуб Филин", основательница детского сада "Sunshine" Маргарита Байтикова построила свой бизнес с нуля.

Пройдя этот путь, она точно знает, какие трудности приходится преодолевать женщинам Кыргызстана, рискнувшим начать собственное дело. Однако, она убеждена, что именно женский бизнес по-настоящему меняет мир, что залог успеха - постоянно растущая база знаний и поддержка единомышленников.

Подробности в видео:

Запускается на днях вторая фаза Программы Консультации для малого бизнеса ЕБРР "Женщины в бизнесе", финансируемой Правительством Швейцарии и Финансовой инициативы для женщин-предпринимателей #WeFi

У вас все еще есть немного времени, чтобы заполнить заявку и принять участие в программе качестве ментора или менти. Для этого нужно заполнить анкету.


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URL: https://www.vb.kg/410548
Теги:
бизнес, Кыргызстан, женщины
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