В Чолпон-Ате ГКНБ закрыл майнинг-ферму организованную сотрудником РЭС

Сотрудники УГКНБ и УВД Иссык-Кульской области в городе Чолпон-Ате установили факт организации майнинг-фермы по добыче криптовалюты (биткоины) со стороны должностного лица Чолпон-Атинского РЭС. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Указывается, что майнинг-ферму сотрудник РЭС открыл прямо у себя дома.

В рамках зарегистрированного материала в АИС ЕРПП и на основании постановления Иссык-Кульского районного суда, от 7 декабря 2021 года, "о производстве обыска по материалам досудебного производства" были произведены необходимые следственные действия, в ходе которых по месту проживания указанного должностного лица, установлен факт хищения электроэнергии в значительных объёмах, так как указанная майнинг ферма была подключена в обход электросчетчика.

Отмечается, что хозяин незаконной майнинг-фермы на протяжении длительного периода времени работал в Чолпон-Атинском РЭС на различных должностях, а с 8 декабря 2021 года, назначен исполняющим обязанности начальника указанной организации. Работая в энергосистеме, последний, несмотря на вызванный циклом маловодия энергетического кризиса в стране, используя свое должностное положение занимался хищением электроэнергии, тем самым нанося ущерб энергетической безопасности КР.

В настоящее время, в рамках расследования указанного дела материала досудебного производства, проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, в том числе установлении объема нанесенного ущерба.