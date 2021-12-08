Школьные учителя и методисты повышают квалификацию

Вчера, 7 декабря, в Кыргызстане начались курсы повышения квалификации для школьных учителей и методистов Республиканского института повышения квалификации и переподготовки педагогических работников при Министерстве образования и науки.

Курсы "Россия – Кыргызстан: язык, предмет, знание" организованы РГПУ имени Александра Герцена и Россотрудничеством.

Занятия проходят в Бишкеке, Токмоке и Чолпон-Ате. А 11 декабря к курсам подключатся Каракол и Кочкорка. В проекте участвуют не только русисты, но и преподаватели школьных предметов на русском языке из Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской областей.

Программа курсов включает интегрированные между собой лекции, практические занятия, мастер-классы.

"Мы назвали наш проект "Язык, предмет, знание", поскольку его целью является укрепление позиций русского языка как языка обучения, языка познания и профессиональной педагогической деятельности в Кыргызстане", - отметил руководитель проекта, директор Института русского языка как иностранного РГПУ Александр Коротышев.