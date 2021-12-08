В России задержаны лица, объявленные в межгосударственный розыск

Пресс-служба МВД сообщает, что немало разыскиваемых преступников уже продолжительное время находятся в бегах, в том числе на территории других государств. Скрываясь от следствия и суда с целью избежать наказания за содеянное, пребывают за границей, тщательно скрывая темное прошлое, в связи с чем они объявлены в межгосударственный розыск. Органами внутренних дел осуществляется работа, направленная на защиту прав и законных интересов граждан, на обеспечение неотвратимости наказания за совершенные преступления.

Представительство МВД в РФ продолжает работу по установлению лиц, объявленных в розыск правоохранительными органами, скрывающихся в настоящее время на территории России.

За ноябрь при активном содействии представительства МВД в РФ правоохранительными органами России задержаны девять человек, разыскиваемых за совершение различных преступлений и правонарушений на территории Кыргызстана.

Так, установлено местонахождение гражданки Ж.Н., 1987 года рождения, уроженки Джалал-Абадской области, разыскиваемой отделом внутренних дел Ноокенского района. В межгосударственный розыск ее объявили в январе 2018 года по уголовному делу, возбужденному в 2015 году за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.166 (Мошенничество, совершенное в крупном размере) УК КР (УК редакции 1997 года). Разыскиваемая гражданка задержана правоохранительными органами Российской Федерации в городе Москва.

Установлено местонахождение разыскиваемого гражданина Ш.М., 1972 года рождения, уроженца Тонского района Иссык-Кульской области, проведено задержание. В межгосударственный розыск он был объявлен отделом внутренних дел Тонского района по уголовному делу, возбужденному в 2014 году за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.166 (Мошенничество, совершенное в крупном размере) УК КР (УК редакции 1997 года).

Задержана гражданка А.Г., 1982 года рождения, уроженка Джалал-Абадской области, находившаяся в межгосударственном розыске с сентября 2020 года. Она разыскивается управлением внутренних дел Первомайского района г.Бишкек за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.204 (Мошенничество, совершенное в крупном размере) УК КР.

Задержан гражданин К.А., 1988 года рождения, уроженец Ошской области, находившийся в межгосударственном розыске с сентября 2019 года. После установления его местонахождения на территории России было проведено задержание. Разыскивался он управлением внутренних дел города Ош с декабря 2018 года в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п.3 ч.2 ст.166 (Мошенничество, совершенное в крупном размере) УК КР (УК редакции 1997 года), мера пресечения – "арест". Инициатор розыска уведомлен, задержанный гражданин водворен в СИЗО г.Москвы, в настоящее время решается вопрос об экстрадиции согласно Минской конвенции от 1993 года.

Также проводились мероприятия по установлению местонахождения гражданина Кыргызстана С.Б., 1983 года рождения, уроженца Нарынской области, объявленного в межгосударственный розыск. Его задержали в Москве.

Разыскивался указанный мужчина управлением внутренних дел Свердловского района г.Бишкек в рамках уголовного дела, возбужденного в 2014 году по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.210 (Уклонение от уплаты таможенных платежей) УК КР (УК редакции от 1997 года).

Установлен и задержан гражданин Д.А., 1965 года рождения, уроженец Джалал-Абадской области, в межгосударственный розыск он был объявлен в октябре 2019 года. Разыскивался отделом внутренних дел Сузакского района по уголовному делу, возбужденному в 2018 году по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.164 (Кража, совершенное в значительном размере) УК КР (УК редакции 1997 года).

Установлено местонахождение скрывавшегося гражданина Дж.У., 1982 года рождения, уроженца Чуйского района, объявленного в розыск отделом внутренних дел города Токмок в июне 2021 года за совершение проступка, предусмотренного ст.119 (Мелкое хулиганство) КоП КР.

Задержан гражданин одной из соседних республик М.И. 1966 года рождения, уроженец Баткенской области, в межгосударственный розыск объявлен управлением внутренних дел Свердловского района г.Бишкек. Разыскивался по уголовному делу, возбужденному в 2016 году за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.166 (Мошенничество, совершенное в крупном размере) УК КР (УК редакции 1997 года).

Задержан гражданин одной из соседних республик К.Х., 1990 года рождения, находящийся в межгосударственном розыске с июня 2021 года. Разыскивался отделом внутренних дел Узгенского района Ошской области с января 2020 года за совершение преступления, предусмотренного п.3 ч.3 ст.202 (Разбой, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) УК КР.

По всем указанным фактам осуществляется соответствующая работа, направленная на привлечение всех задержанных лиц к уголовной

ответственности за содеянное. Представительством МВД в РФ совместно с правоохранительными органами России осуществляется дальнейшая работа по розыску лиц, скрывающихся от правоохранительных органов нашей страны.