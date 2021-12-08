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Гражданин Швейцарии просит президента КР взять его дело под личный контроль

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Гражданин Швейцарии Даниель Бейшат на пресс-конференции в Бишкеке выступил с обращением к президенту КР Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой взять его дело под личный контроль.

По его словам, он был обманут гражданином Кыргызстана.

"Это была целая мошенническая схема по завладению денежных средств у иностранного инвестора с участием государственных органов. Делов том, что следственной службой МВД КР возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Тем не менее, у стороны потерпевшего есть основания полагать о наличии заинтересованных лиц из числа сотрудников МВД и Генеральной прокураторы, которые не дают расследовать данное уголовное дело", - отметил он.

Также выступил глава Общественного объединения "Антикоррупционное общественное содействие" Кемель Ункуев, который также обратился к руководству страны оказать содействие инвестору из Швейцарии.

"Президент сам заявил, что будет сделано все возможное, чтобы наша страна стала более привлекательной для инвесторов, но судя по всему некоторые представители наших органов саботируют это намерение главы государства", - заявил Ункуев.


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URL: https://www.vb.kg/410569
Теги:
бизнес, Швейцария, Кыргызстан, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров
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