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США разрабатывают планы эвакуации американцев из Украины на случай войны

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- Асия Канаева
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США разрабатывают планы эвакуации американцев из Украины на случай, если Россия начнет вторжение. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на CNN.

Основанное на нескольких источниках сообщение появилось незадолго до видеоконференции Джо Байдена и президента России Владимира Путина. В нем говорится, что планированием занимается Пентагон, который разработал несколько сценариев эвакуации.

Один предполагает вывоз из страны правительственных служащих США, выполняющих второстепенные задачи. Другой - более масштабный план, предусматривающий вывоз всех американцев на самолетах.

В сообщении отмечается, что в настоящее время необходимости в том, чтобы американцы покидали Украину, нет. Международные аэропорты Украины продолжают работать, а сухопутные границы с другими соседними странами остаются открытыми. Окончательное решение о необходимости эвакуации будет принимать Госдепартамент.


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URL: https://www.vb.kg/410570
Теги:
Владимир Путин, США, Украина, Джозеф Байден
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