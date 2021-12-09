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Минэнергетики: Сброса воды в обход гидроагрегатов не производилось

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- Назгуль Абдыразакова
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В целях обеспечения населения и экономики Кыргызской Республики необходимыми объемами электрической энергии, а также для сохранения водно-энергетических ресурсов Токтогульского водохранилища, министерствами энергетики Кыргызстана и Казахстана было принято решение об осуществлении взаимных поставок электрической энергии. При этом, казахстанская сторона осуществляет первоначальные поставки электроэнергии в Кыргызскую Республику в весенние и осенние периоды 2021 года в объеме 900,0 млн. кВтч. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики КР.

По ее данным, на основании договора в период с марта по май месяцы 2021 года был осуществлен прием электрической энергии из Республики Казахстан в объеме 420,0 млн кВтч, которые предоставили возможность накопить дополнительный объем воды на Токтогульском водохранилище в указанный период.

"В свою очередь кыргызская сторона осуществила возврат в Республику Казахстан ранее полученной электрической энергии в объеме 300,0 млн. кВтч в летние периоды июнь-август 2021 года.

Возвращаемая электрическая энергия из Кыргызской Республики в Республику Казахстан вырабатывается на гидроэлектростанциях Токтогульской и Таш-Кумырской каскадов, при этом объем расходуемой воды используется на выработку указанной электрической энергии. Министерство энергетики ответственно заявляет, что дополнительного сброса воды в обход гидроагрегатов не производилось, так как каждый кубометр воды был преобразован в электрическую энергию. В этой связи, призывает наших соотечественников доверять информации из официальных источников" - говорится в сообщении министерства.


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URL: https://www.vb.kg/410584
Теги:
Токтогульское водохранилище
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