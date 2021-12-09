Погода
$ 84.72 - 84.91
€ 95.42 - 96.87

Успейте подключить кассовые аппараты бесплатно!

180  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Для консультации участников пилотного проекта системы администрирования ККМ работает технический центр сопровождения пилотного проекта. Об этом сообщает Государственная налоговая служба при министерстве финансов.

По ее данным, в случае возникновения вопросов по применению пилотируемых моделей ККМ, как технического, так и эксплуатационного характера, обращайтесь по следующим контактным номерам: (0312)51-01-47, (0995)99-66-69 (WhatsApp) и (0508)99-66-69 (WhatsApp)

"Специалисты налоговой службы готовы в кратчайшие сроки оперативно обработать входящие сообщения от участников проекта.Напомним, что с сентября 2021 года ГНС проводит пилотный проект по применению новых моделей ККМ, в рамках которого участникам проекта кассовые аппараты, а также их обслуживание предоставляются бесплатно. На сегодняшний день 928 ККМ присвоен фискальный модуль, из них 910 кассовых машин установлены на различных точках торговли и услуг", - говорится в сообщении ГНС.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410593
Теги:
Министерство финансов, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  