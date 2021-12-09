Успейте подключить кассовые аппараты бесплатно!

Для консультации участников пилотного проекта системы администрирования ККМ работает технический центр сопровождения пилотного проекта. Об этом сообщает Государственная налоговая служба при министерстве финансов.

По ее данным, в случае возникновения вопросов по применению пилотируемых моделей ККМ, как технического, так и эксплуатационного характера, обращайтесь по следующим контактным номерам: (0312)51-01-47, (0995)99-66-69 (WhatsApp) и (0508)99-66-69 (WhatsApp)

"Специалисты налоговой службы готовы в кратчайшие сроки оперативно обработать входящие сообщения от участников проекта.Напомним, что с сентября 2021 года ГНС проводит пилотный проект по применению новых моделей ККМ, в рамках которого участникам проекта кассовые аппараты, а также их обслуживание предоставляются бесплатно. На сегодняшний день 928 ККМ присвоен фискальный модуль, из них 910 кассовых машин установлены на различных точках торговли и услуг", - говорится в сообщении ГНС.