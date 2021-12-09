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Кыргызстан входит в топ-5 стран с самой дешевой электроэнергией

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- Назгуль Абдыразакова
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Пятью самыми дешевыми странами с точки зрения средней стоимости одного кВтч являются Ливия (0,007 доллара), Ангола (0,013 доллара), Судан (0,014 доллара), Кыргызстан (0,017 доллара) и Зимбабве (0,021 доллара). Об этом сообщается на сайте www.cable.co.uk

"В отличие от самых дорогих, ни одна из этих стран не является островом, а три из пяти расположены в Африке к югу от Сахары. Самая дешевая, Ливия, находится в Северной Африке, а единственной неафриканской страной является Кыргызстан" - говорится в сообщении сайта.


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URL: https://www.vb.kg/410597
Теги:
рейтинг, Кыргызстан, Электроэнергия
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