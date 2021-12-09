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В Новосибирске задержали авиадебоширов, летевших из Бишкека

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- Евгений Денисенко
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В новосибирском аэропорту "Толмачёво" задержали супружескую пару за нарушение общественного порядка в самолёте. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как установлено, супруги – жители Новосибирска - распивали спиртное в бизнес-классе рейса Бишкек – Новосибирск и мешали другим пассажирам. Мужчина при этом нецензурно выражался и на замечания экипажа не реагировал.

Представители авиакомпании обратились в отдел полиции, сообщив о том, что на прибывающий в "Толмачево" требуются сотрудники полиции. При задержании женщина ударила стража порядка кулаком по спине.

В отношении мужчины составили административные протоколы по статьям "Мелкое хулиганство", "Распитие алкоголя в запрещенных местах", "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" Кодекса об административных правонарушениях РФ.

"В настоящее время органами Следственного комитета Российской Федерации решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении ударившей полицейского пассажирки", - отметила Ирина Волк.

Как сообщили "Вести Новосибирск", аналогичный инцидент произошел днем 8 декабря на другом самолете, следовавшем в Новосибирск из Магадана. Пассажир, который, вероятнее всего, был в состоянии наркотического опьянения, напал на своих соседей. По словам официального представителя МВД, во время полёта он хватал бортпроводника и сидящих впереди людей за одежду, бил ногами в спинки кресел и совершал другие резкие движения. Экипаж воздушно судна при подлёте к Новосибирску запросил помощь полицейских.

Авиахулигана, которого к тому времени уже усмирили и связали пассажиры вместе с бортпроводниками, доставили в дежурную часть. Там он продолжал вести себя несколько неадекватно, на него составили протоколы сразу по двум статьям КоАП РФ – "Нарушение правил поведения граждан в транспорте" и "Мелкое хулиганство". Также возбуждено уголовное дело. По итогам расследования авиадебошир может отделаться штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей или угодить в тюрьму на срок от одного до пяти лет.


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URL: https://www.vb.kg/410599
Теги:
Россия, Кыргызстан, самолеты
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