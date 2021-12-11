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На встрече с медиками Алымкадыра Бейшеналиева попросили представиться

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- Назгуль Абдыразакова
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Ранее министр здравоохранения Кыргызской Республики Алымкадыр Бейшеналиев встретился с коллективом Национального центра кардиологии и терапии. На этой встрече министр зачитал приказ кабинета министров КР об увольнении директора центра Акпая Сарыбаева. Видео об этом в соцсетях опубликовал пользователь интернета Жыргалбек Мейманов.

Во время встречи произошла словесная перепалка между Бейшеналивым и коллективом. Так один из сотрудников центра заявил, что не знает в лицо министра здравоохранения и поэтому попросил его представиться.


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URL: https://www.vb.kg/410687
Теги:
Минздрав, Кыргызстан
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