На встрече с медиками Алымкадыра Бейшеналиева попросили представиться

Ранее министр здравоохранения Кыргызской Республики Алымкадыр Бейшеналиев встретился с коллективом Национального центра кардиологии и терапии. На этой встрече министр зачитал приказ кабинета министров КР об увольнении директора центра Акпая Сарыбаева. Видео об этом в соцсетях опубликовал пользователь интернета Жыргалбек Мейманов.

Во время встречи произошла словесная перепалка между Бейшеналивым и коллективом. Так один из сотрудников центра заявил, что не знает в лицо министра здравоохранения и поэтому попросил его представиться.