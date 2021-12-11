Россия выступает за активизацию международных деловых связей ЕАЭС

Несмотря на сложные условия, связанные с пандемией коронавируса и волатильностью на глобальных рынках, взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза развивалось весьма продуктивно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло 10 декабря в режиме видеоконференции.

Он отметил, что совместными усилиями удалось также нарастить взаимную торговлю. Устойчивую динамику демонстрируют встречные инвестиции, финансовый сектор и рынок труда. Продолжается процесс совершенствования общего законодательства ЕАЭС, оно приводится в соответствие с новыми масштабными задачами интеграционного строительства.

Существенным шагом вперёд президент РФ назвал вынесенный на одобрение глав государств солидный пакет поправок к Договору о Евразийском экономическом союзе, цель которых – заполнить имеющиеся лакуны и пробелы в правовом регулировании хозяйственно-экономической деятельности на пространстве ЕАЭС. Также Россией поддержаны проекты совместных документов, касающихся дальнейшего развития единого рынка услуг, в том числе в таких секторах, как строительство, аудиторская и оценочная деятельность.

Владимир Путин отметил и важность вынесенного на утверждение соглашения о применении в ЕАЭС электронных навигационных пломб, подготовленное по инициативе России. Они позволяют отслеживать трансграничные перевозки грузов, надёжно гарантировать сохранность товаров и упростить процедуры их оформления на границе. Их использование, уверен российский лидер, повысит транспарентность таможенных операций, позитивно скажется на развитии сектора транспортных услуг на территории Союза, "сделает более привлекательными наши транспортные маршруты для транзитных перевозок грузов между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом".

У России имеется и ряд других предложений по обеспечению прозрачности рынков товаров и услуг ЕАЭС, сообщил Владимир Путин. В частности, речь идёт о более широком внедрении механизмов маркировки товаров, которые уже успешно применяются для отдельных товарных позиций. Российская сторона также последовательно выступает за дальнейшее расширение в рамках Союза взаимовыгодной промышленной кооперации.

"Борьба с коронавирусной инфекцией стимулирует наши страны к более тесному партнёрству в фармацевтической индустрии и в целом в области медицины", - продолжил глава Российской Федерации. Отметив, что в большинстве государств ЕАЭС успешно налажен выпуск российских вакцин, он подчеркнул: Россия не только инвестировала в создание производственных мощностей и новых рабочих мест, но и осуществила трансфер самых современных биомедицинских технологий.

"Таким образом, наши партнёры по Евразэс смогли увеличить темпы вакцинации населения высокоэффективными препаратами – собственного производства, хочу подчеркнуть. Благодаря этому повышается коллективный иммунитет к COVID-19 на всём евразийском пространстве. А это важно в плане создания условий для полноценного возобновления свободного перемещения граждан наших стран по территории союза", - сказал Владимир Путин.

Решению задачи восстановления мобильности населения в условиях пандемии помогает, по его словам, и реализация другого совместного проекта в области инноваций и информационных технологий, имеется в виду мобильное приложение для смартфонов "Путешествую без COVID-19". Предложено продолжить работу по улучшению функционала и расширению географии применения этого приложения.

К числу других актуальных и важных сфер, в которых следует нарастить сотрудничество государств ЕАЭС, Владимир Путин назвал, в частности, взаимодействие по климатической повестке и тематике "зелёной" трансформации экономики. Он с удовлетворением отметил, что к деятельности Союза всё активнее подключаются государства-наблюдатели – Куба, Узбекистан, и Молдова проявляла к этому тоже в своё время интерес: "Они имеют возможность участвовать в деятельности интеграционных органов на всех уровнях, знакомиться с процессом подготовки интеграционных документов и использования в своих целях принятых решений".

Налажена гибкая система связей ЕАЭС со странами ‒ членами таких интеграционных объединений, как Шанхайская организация сотрудничества и АСЕАН. Ведутся переговоры с Ираном о заключении полноформатного соглашения о свободной торговле.

"Вообще, подчеркну, что Россия всячески приветствует активизацию международных деловых связей и контактов Евразийского союза, выступает за дальнейшее расширение спектра преференциальных и непреференциальных соглашений с зарубежными государствами. И мы, конечно, поддерживаем представленный проект решения на этот счет", - подчеркнул российский лидер.

"С учетом сказанного отмечу, что перед нашими киргизскими друзьями, которые будут председательствовать в Евразийском союзе в следующем году, встают по-настоящему серьёзные и ответственные задачи. Безусловно, Кыргызстан может рассчитывать на всемерное содействие со стороны России", - заявил Владимир Путин.