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В Бишкеке обсудили вопросы профилактики правонарушений несовершеннолетних

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- Айжан Мамбеталиева
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Уполномоченный по правам ребенка Жыпариса Рысбекова провела совещание по реализации Закона "Об основах профилактики правонарушений" субъектами профилактики правонарушений несовершеннолетних.

В ходе совещания были обозначены ключевые задачи по реализации данного закона, в частности по развитию взаимодействия между государственными органами на местах, о необходимости совершенствования государственной системы и ответственности местных органов власти, также обсуждены вопросы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, ресоциализации клиентов ювенальной пробации и другие актуальные вопросы.

Жыпариса Рысбекова подчеркнула важность профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, эффективного взаимодействия госорганов на местах. В связи с тем, что за последние годы преступность среди несовершеннолетних растет и проблемы не решаются.

"От налаженного взаимодействия на местах зависит многое. Каждый ответственный орган по своей части должен вовремя реагировать на проблемы детей и проводить работу по предотвращению. Необходимо оказывать комплексную поддержку, нуждающимся в ней, выявлять неблагополучие в семье, помогать и поддерживать их всесторонне. Такая работа должна проводиться регулярно и, конечно, разработать реализующие нормативные акты Закона "Об основах профилактики правонарушений", - отметила Жыпариса Рысбекова.

В совещании принимали участие представители Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Министерства здравоохранения, Министерства труда, социального обеспечения и миграции, Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики, Министерства образования и науки, Генеральной прокуратуры, мэрии г. Бишкека, заместители Полномочных представителей Президента страны в Иссык-Кульской и Ошской областях и другие представители государственных органов, курирующие вопросы защиты прав несовершеннолетних.

По итогам совещания подведены итоги работы и принят протокол.


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URL: https://www.vb.kg/410706
Теги:
дети, закон, несовершеннолетние, Кыргызстан
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