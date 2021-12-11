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В учреждении №1 при обысковых мероприятиях обнаружены наркотики и телефоны

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- Айжан Мамбеталиева
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Вчера, 10 декабря, в учреждении №1 (село Молдовановка Аламудунского района) Службы исполнения наказания проведены плановые общие обысковые мероприятия, в ходе которых были обнаружены и изъяты наркотические средства (героин, гашиш, марихуана) общим весом 8,615 килограмм, 24 штуки сотовых телефонов различных моделей, 63 единицы колюще-режущие предметы, 3,5 литра алкогольных напитков, 275,5 литров браги и другие предметы, запрещенные правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений.

По факту обнаруженных запрещенных веществ и предметов Службой исполнения наказания проводятся необходимые следственно-оперативные и иные проверочные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/410709
Теги:
Аламудунский район, наркотики, Чуйская область, Кыргызстан, ГСИН
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