В учреждении №1 при обысковых мероприятиях обнаружены наркотики и телефоны

Вчера, 10 декабря, в учреждении №1 (село Молдовановка Аламудунского района) Службы исполнения наказания проведены плановые общие обысковые мероприятия, в ходе которых были обнаружены и изъяты наркотические средства (героин, гашиш, марихуана) общим весом 8,615 килограмм, 24 штуки сотовых телефонов различных моделей, 63 единицы колюще-режущие предметы, 3,5 литра алкогольных напитков, 275,5 литров браги и другие предметы, запрещенные правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений.

По факту обнаруженных запрещенных веществ и предметов Службой исполнения наказания проводятся необходимые следственно-оперативные и иные проверочные мероприятия.