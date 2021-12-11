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В посольстве Азербайджана в Кыргызстане почтили память Гейдара Алиева

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- Айжан Мамбеталиева
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Посольство Азербайджана в Кыргызстане провело памятное мероприятие, посвященное 18-й годовщине смерти Общенационального лидера Гейдара Алиева.

В мероприятии, прошедшем в Кыргызско-Турецком университете "Манас", приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол АР в КР Латиф Гандилов, ректор данного вуза Алпаслан Джейлан, проректор Асылбек Кулмурзаев, представитель Министерства иностранных дел, преподаватели, студенты и представители СМИ.

Латиф Гандилов отметил, что история создавалась не сама по себе, а великими людьми, такими как Гейдар Алиев. Его имя стоит наряду с известными мировыми личностями, такими как Дэн Сяопин, Франклин Рузвельт, Уинстон Черчилль и Ататюрк.

Затем Посол подробно рассказал о жизни и деятельности Гейдара Алиева. Поведал дипломат и о формировании нефтяной стратегии Гейдара Алиева, о том, как он объединил две братские страны, подняв вопросы проектов нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум, проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Гейдар Алиев уделял большое внимание развитию родного языка, науки и образования. Во время СССР он сделал азербайджанский государственным языком, отправлял азербайджанскую молодежь учиться в престижные университеты бывшего союза для усиления кадрового потенциала страны.

Посол также отметил, что до 1960-х годов Азербайджан был известен как аграрная страна. Основным промышленным источником являлась нефть. Однако, с первых лет правления, Гейдару Алиеву удалось изменить это отношение к республике. Таким образом, в короткие сроки развивалась как легкая, так и тяжелая промышленность, был запущен ряд заводов и фабрик.

"С созданием новых рабочих мест еще больше улучшилось и благосостояние людей. - Благодаря упорному труду и решимости Гейдара Алиева создано новое современное Азербайджанское государство, и наша страна заняла достойное место в мире", - подчеркнул Латиф Гандилов.

Он добавил, что восстановление независимости Азербайджана стало возможным благодаря мерам, принятым Гейдаром Алиевым в советское время для социального, экономического, культурного и иного развития, а также работы, проделанной им для пробуждения национального самосознания.

"Величайшая заслуга общенационального лидера Азербайджана - это подготовка такого видного политика, как Ильхам Алиев. Гейдар Алиев впервые поднял азербайджанский флаг в Нахчыване в 1990 году, а затем и по всему миру, и продолжатель его мудрой политики, Ильхам Алиев сохранил это достояние и держит знамя страны на почётном месте.

В завершении Латиф Гандилов напомнил, что недавно Азербайджан исполнил мечту – вернул родные земли, одержав величайшую Победу. Дело по освобождению территорий начато Гейдаром Алиевым, и миссия завершена Ильхамом Алиевым обеспечение нашей территориальной целостности - успех стратегии общенационального лидера. Его достижения, великие дела всегда будут жить в наших сердцах и умах и навсегда сохраняться в истории", - заключил посол.

Выступивший следом Алпаслан Джейлан вспомнил слова Гейдара Алиева "Мы - одна нация, два государства", олицетворяющих вечную турецко-азербайджанскую дружбу и братство.

В свою очередь профессор университета Юнус Эмре Гурбуз подчеркнул, что Гейдар Алиев хорошо известен в Турции, и всегда чтут его память как человека, заложившего основы вечной дружбы между Азербайджаном и Турцией. Он сказал, что важно изучить деятельность такого великого политика, его напряженную борьбу за независимый Азербайджан, удивительные личные качества.


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URL: https://www.vb.kg/410710
Теги:
Азербайджан, посольство, Кыргызстан, посол
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