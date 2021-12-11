В Департаменте по охране и конвоированию почтили память Анарбека Шамкеева

В Департаменте по охране и конвоированию СИН состоялся митинг-реквием в память первого выдающегося командира ВВ МВД, основателя Департамента по охране и конвоированию генерал-майора Анарбека Шамкеева.

На мероприятие были приглашены семья генарала и ветераны департамента. Во время мероприятия был показан документальный фильм о жизни и службе генерал-майора Шамкеева, а на территории части были посажаны ели, проведено открытие скульптуры архара, в целях напоминания о том, что человек должен жить в гармонии с природой.

Генерал-майор Анарбек Шамкеев, посвятив свою жизнь благородному делу – служению Отечеству, прошел славный путь от рядового до генерал-майора, от стрелка до командующего внутренними войсками и начальника Департамента по охране и конвоированию.

После распада Советского Союза, в период становления независимости Кыргызстана, он сформировал и возглавил в структуре вооруженных сил внутренние войска МВД КР. Не смотря на экономические трудности того времени в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Баткен были сформированы новые подразделения внутренних войск. В 1990-м году избран депутатом Верховного Совета Киргизской ССР, одним из тех людей, принявших декларацию о суверенитете Кыргызстана, первую Конституцию, государственные символики - Герб и Гимн страны.

Огромная заслуга его в создании и становлении двух важных государственных военных структур, - ВВ МВД и Департамента по охране исправительных учреждений и конвоированию осужденных и лиц заключенных под стражу при Государственной службе исполнения наказаний. Для офицеров и прапорщиков он являлся эталоном и наставником в вопросах справедливости и чести.

Нынешнее благосостояние Департамента по охране и конвоированию, это его большая заслуга. Своей высокой требовательностью, справедливым отношением к людям, он заложил прочный фундамент, на котором будет основываться примерное выполнение воинского долга каждого военнослужащего департамента.