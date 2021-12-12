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Наградили лауреатов Государственной молодежной премии имени Ч.Айтматова

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- Айжан Мамбеталиева
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Сегодня, 12 декабря, в день рождения выдающегося писателя современности Чынгыза Айтматова состоялась церемония вручения наград Государственной молодежной премии имени Чингиза Айтматова.

Вручая награды, заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов отметил важную миссию и роль молодежи в республике.

"Молодежь стоит на передовой в развитии республики. Вы - герои нашей современности. Данная награда служит неким авансом для дальнейших ваших достижений во благо нашей родины", - сказал Эдиль Байсалов.

Основная цель премии – привлечение творческих сил республики к созданию произведений, воспитывающих молодежь в духе патриотизма и созидания в целях демократических преобразований, развитию и сохранению традиционных духовно - нравственных и культурных ценностей.

Премия была учреждена постановлением правительства в 2000 году.


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URL: https://www.vb.kg/410737
Теги:
премия, Кыргызстан, Чингиз Айтматов
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