Наградили лауреатов Государственной молодежной премии имени Ч.Айтматова

Сегодня, 12 декабря, в день рождения выдающегося писателя современности Чынгыза Айтматова состоялась церемония вручения наград Государственной молодежной премии имени Чингиза Айтматова.

Вручая награды, заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов отметил важную миссию и роль молодежи в республике.

"Молодежь стоит на передовой в развитии республики. Вы - герои нашей современности. Данная награда служит неким авансом для дальнейших ваших достижений во благо нашей родины", - сказал Эдиль Байсалов.

Основная цель премии – привлечение творческих сил республики к созданию произведений, воспитывающих молодежь в духе патриотизма и созидания в целях демократических преобразований, развитию и сохранению традиционных духовно - нравственных и культурных ценностей.

Премия была учреждена постановлением правительства в 2000 году.