В Московском районе провели разъяснительную работу о вреде табакокурения

Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщает, что на территории Московского района участковыми службы общественной безопасности совместно с представителями органов местного самоуправления и здравоохранения были проведены рейдовые мероприятия по соблюдению требований закона "О защите здоровья граждан от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля".

В период проведения рейдовых мероприятий в местах общественного питания были проведены разъяснительные работы по соблюдению правил. Осуществлены мероприятия по соблюдению требований в части установления специальных мест для курения, проведена работа по антитабачной пропаганде, повышения уровня образования и информативности населения о вреде потребления табачных и никотиновых изделий, вредном воздействии табачного дыма и аэрозоля.

Всего по Московском району было проверено 18 магазинов, 8 кафе, 2 ресторана, 12 точек общественного питания, 9 точек фастфудов, 6 АЗС, рынки "Ярмарка" в селе Беловодское и "Нур-Ата" в селе Александровка.