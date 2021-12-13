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Председатель кабмина Акылбек Жапаров с рабочим визитом посетит ОАЭ

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- Айжан Мамбеталиева
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Как сообщает пресс-служба кабинета-министров, в ходе поездки состоится ряд двусторонних встреч.

Также глава кабинета министров примет участие в мероприятии, посвященном Национальному дню Кыргызстана в рамках выставки "EXPO 2020" в городе Дубай, а также посетит Dubai Smart City, Masdar City - проект технологичного экогорода в городе Абу-Даби, основанного на концепции устойчивого развития городов.

В рамках рабочей поездки председателя кабмина состоятся туристическое роуд-шоу "Кыргызстан - Объединенные Арабские Эмираты - 2021", бизнес-форум, в ходе которых будут проведены встречи и переговоры.


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URL: https://www.vb.kg/410757
Теги:
Акылбек Жапаров, ОАЭ, Кыргызстан, Кабинет министров
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