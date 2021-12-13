Список лабораторий, подключенных к приложению "Путешествую без COVID-19"

Список отечественных лабораторий, подключенных к платформе "Путешествую без COVID-19", в которых можно сдать ПЦР-тест, результат которого будет принят в государствах-участниках ЕАЭС пополнился.
С декабря 2021 года к данной платформе подключилась лаборатория Human.
В приложении "Путешествую без COVID-19" пользователи могут ознакомиться с полным списком и расположением всех доступных лабораторий на карте, включенные в общую цифровую инициативу, направленную на безопасные трансграничные путешествия в пределах ЕАЭС, с графиком их работы и контактными данными.
Список лабораторий:
Государственные лаборатории:
Сети частных лабораторий:
За период участия Кыргызстана в цифровой инициативе мобильным приложением воспользовались более 560 тысяч раз, при этом в 4,3 тысячах результат был положительный.
Приложение "Путешествую без COVID-19" было разработано для тех, кто планирует отправиться в путешествие в страны Евразийского экономического союза. В настоящее время, кроме стран ЕАЭС, к приложению подключились Азербайджан, Молдова, Таджикистан и Узбекистан.