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Список лабораторий, подключенных к приложению "Путешествую без COVID-19"

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- Айжан Мамбеталиева
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Список отечественных лабораторий, подключенных к платформе "Путешествую без COVID-19", в которых можно сдать ПЦР-тест, результат которого будет принят в государствах-участниках ЕАЭС пополнился.

С декабря 2021 года к данной платформе подключилась лаборатория Human.

В приложении "Путешествую без COVID-19" пользователи могут ознакомиться с полным списком и расположением всех доступных лабораторий на карте, включенные в общую цифровую инициативу, направленную на безопасные трансграничные путешествия в пределах ЕАЭС, с графиком их работы и контактными данными.

Список лабораторий:

Государственные лаборатории:

  1. Департамент государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ КР
  2. Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора г. Бишкек
  3. Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора г. Ош
  4. Ысык-Кульский Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора, г. Чолпон-Ата

Сети частных лабораторий:

  1. ОсОО "Aqualab"
  2. ОсОО "Гемотест КГ"
  3. Экспресс Плюс
  4. ОсОО "БЭМАН ГРУПП" (МЕДИКАНА Плюс)
  5. ОсОО "Интелмед" (Лаборатория Бонецкого)
  6. ОсОО "АМСБИО ЛАБ"
  7. ОсОО "Интермедикал"
  8. Диагностическая лаборатория "HUMAN"
  9. Лаборатория "Здоровье"

За период участия Кыргызстана в цифровой инициативе мобильным приложением воспользовались более 560 тысяч раз, при этом в 4,3 тысячах результат был положительный.

Приложение "Путешествую без COVID-19" было разработано для тех, кто планирует отправиться в путешествие в страны Евразийского экономического союза. В настоящее время, кроме стран ЕАЭС, к приложению подключились Азербайджан, Молдова, Таджикистан и Узбекистан.


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URL: https://www.vb.kg/410791
Теги:
Кыргызстан, путешествия, COVID-19, COVID
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