Завтра в "Дубовом парке" откроется рождественская выставка

15 декабря в галерее "Дубовый парк" откроется рождественская выставка. Свои произведения на суд бишкекской публики представят художники из Бишкека и Алматы.

Нынешняя экспозиция является своеобразным продолжением прошлогодней выставки, проходившей в непростой обстановке выхода из карантина. Состоится она под девизом "После самой длинной ночи день начинает прибавляться".

В выставке со своими работами принимают участие около 25 кыргызских и казахских художников. Это - представители нескольких поколений. Есть здесь и очень известные, и начинающие. Художники, архитекторы, дизайнеры, люди других профессий, занимающиеся художественной практикой. Всех их объединяет живой ум, острое ощущение времени и современных проблем, а также художественный язык.

Многие из работ, представленных в "Дубовом парке", будут продаваться. Также по новой традиции продаваться будут плакатики, сувениры, магниты и стикеры с имиджами некоторых произведений.

Каждый день на выставке можно встретить кого-нибудь из участников. Посетителям предоставляется возможность пообщаться с художниками. А еще в дни работы экспозиции пройдут воркшопы для детей и взрослых.

Посетить "Рождественскую выставку 2021" можно до 31 декабря. Вход свободный.