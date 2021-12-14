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Бюджет 2022: В Минфине прокомментировали ошибку Алмаза Бакетаева

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- Назгуль Абдыразакова
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Обещанный бюджет Акылбека Жапарова в 400 миллиардов на 2022 год не совпадает с отчетом министра финансов. Об этом написал и опубликовал соответствующее видео в соцсети гражданский активист Атай Бейшенбек.

"На заседании комитета министр финансов Алмаз Бакетаев отчитывался перед депутатами Жогорку Кенеша о республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2022 год. По его словам, общая сумма бюджета - 403 миллиарда 900 миллионов сомов, из которых:

- Налоговые поступления - 252 миллиарда 485 миллионов сомов.

- Неналоговые поступления - 36 миллиардов 300 миллионов сомов

- Официальные переводы - 16 миллиардов 400 миллионов сомов.

- Социальный фонд и ФОМС - 43 миллиарда 200 миллионов сомов.

Общий итог выходит 348 миллиардов 385 миллионов сомов. Действительно ли оправданы возмущения и недовольства пользователей фейсбука или все же министр финансов допустил ошибку, отчитываясь перед нардепами", - написал Бейшенбек.

Между тем, в пресс-службе Минфина, куда редакция vb.kg обратилась за комментариями, пояснили, что глава ведомства упомянул все пункты, кроме возврата бюджетных ссуд, выпуска государственных ценных бумаг, внешних займов и остатков на счетах. В итоге и выходит сумма в размере 403 миллиардов 900 миллионов сомов.


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URL: https://www.vb.kg/410840
Теги:
бюджет, Кыргызстан, Министерство финансов
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