Кыргызстанские гиревики успешно выступили в России

Кыргызстанцы Александр Петров и Вероника Пантелеева успешно выступили на международном турнире по гиревому спорту в городе Рыбинске, посвященном памяти известного атлета Александра Ильина.

Так, многократный чемпион мира, Европы и Азии Александр Петров в категории "ветераны" 16-килограммовый снаряд в упражнении "рывок" поднял 214 раза, а в упражнении "толчок" - 143 раза. Его многочисленные соперники, в том числе и из России, продемонстрировали более скромные результаты. Следует отметить, что наш герой помоста долго болел, а потому не выступал, примерно полгода спортсмен восстанавливал свои силы, возвращение Петрова в большой спорт оказалось весьма удачным.

Юная Вероника Пантелеева среди своих сверстниц показала второй результат. Но следует отметить, что это первый международный старт начинающей спортсменки. Вероника несколько лет успешно занималась современными танцами, а гиревым спортом, по ее же словам, ради разнообразия.

После возвращения домой спортсмены будут готовиться к другим международным стартам.