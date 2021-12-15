Бизнес ЕАЭС включится в реализацию инфраструктурных проектов в Союзе

Бизнес-сообщества стран Евразийского экономического союза примут активное участие в реализации инфраструктурных проектов в ЕАЭС. Договоренности об этом были достигнуты в ходе встречи министра по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Темирбека Асанбекова (Кыргызстан) с исполнительным директором Евразийского союза транспортных, экспедиторских и логистических организаций (ЕСТЭЛО) Анатолием Ворониным и вице-президентом Союза транспортников России Евгением Казанцевым.

ЕСТЭЛО был создан в октябре 2012 года и объединяет субъектов транспортной деятельности государств – членов Евразийского экономического союза в сфере автомобильного, железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта, дорожного хозяйства и логистики.

Как отметил Темирбек Асанбеков, по сравнению с 2015 годом транзитные перевозки в ЕАЭС показали пятикратный рост. Такие темпы увеличения транзита требуют ускоренного развития инфраструктуры всех видов транспорта, а также раскрытия потенциала цифровой логистики. Возрастает роль транспортных компаний и отраслевых ассоциаций в реализации конкретных инфраструктурных и цифровых проектов. Также необходимо выявление узких мест и барьеров, оказывающих негативное влияние на трансграничные перевозки.

По словам министра ЕЭК, Комиссия готова предоставить свою площадку для обсуждения актуальных интеграционных вопросов в сфере транспорта и инфраструктуры. И в этой связи, подчеркнул Темирбек Асанбеков, потенциал большое значение, большое значение имеют потенциал и опыт ЕСТЭЛО, который является важным отраслевым объединением, охватывающим широкий круг профессиональных союзов и ассоциаций, компаний, являющихся субъектами рынка транспортных услуг..

В свою очередь Анатолий Воронин и Евгений Казанцев проинформировали об исполнении Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и ЕСТЭЛО. И заявили, что "участники транспортного рынка Союза сегодня позитивно оценивают интеграционный эффект на евразийском пространстве. И также готовы принимать участие в обсуждении всего комплекса актуальных вопросов: от реализации бизнес-инициатив до рассмотрения деловой повестки ЕЭК.

Также достигнута договоренность, что в 2022 году ЕЭК и ЕСТЭЛО продолжат практику организации совместных мероприятий и расширят перечень направлений сотрудничества.