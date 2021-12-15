В Кыргызстан прибыло 1,5 млн доз вакцины "Sinopharm"

В КР доставлено 1,5 млн доз вакцины против COVID-19 "Sinopharm". В международном аэропорту "Манас" состоялась передача гуманитарной помощи от Китайской Народной Республики.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов, министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев и Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в КР Ду Дэвэнь.

Выступая на церемонии передачи гуманитарного груза, зампред кабмина поблагодарил Китайскую Народную Республику за оказанную четвертую гуманитарную помощь.

Пользуясь случаем, Эдиль Байсалов обратился к кыргызстанцам с призывом вакцинироваться самим и вакцинировать своих близких, прежде всего родных пожилого возраста и хронически больных.

"Мы ожидаем появления в стране нового штамма "omicron" к середине января предстоящего года. Будет высоким всплеск COVID-19, и к этому времени гражданам необходимо успеть вакцинироваться. Наличие хронических заболеваний не является противопоказанием, наоборот, данная категория граждан находится в группе риска, и им необходимо вакцинироваться в первую очередь", - сказал замглавы кабмина.

Чрезвычайный и Полномочный посол КНР выразила надежду, что предоставленная помощь окажет положительное влияние на процесс вакцинации и защитит здоровья граждан республики.