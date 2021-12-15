Эротическая модель Бонни Локет пообещала сниматься без одежды до 70 лет

Эротическая модель из Великобритании Бонни Локет пообещала, что будет сниматься без одежды до 70 лет. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

33-летняя Бонни на эротических снимках в OnlyFans зарабатывает 200 тысяч фунтов стерлингов в месяц. Модель заявила, что перестанет заниматься столь прибыльным делом только в том случае, если это будет физически невозможно. Хотя некоторые говорят о том, что Локет уже сейчас слишком стара для того, чтобы публично обнажаться.

"Не представляю, что эти люди скажут, когда мне исполнится 70 лет. Впрочем, какая разница. Обнажаться могут не только молодые, и все, кто думает иначе, глубоко заблуждаются. Да, в старости тело теряет гибкость, поэтому некоторые позы могут не получаться, но я что-нибудь придумаю", - пояснила модель.