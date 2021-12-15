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Эротическая модель Бонни Локет пообещала сниматься без одежды до 70 лет

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- Анастасия Карелина
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Эротическая модель из Великобритании Бонни Локет пообещала, что будет сниматься без одежды до 70 лет. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

33-летняя Бонни на эротических снимках в OnlyFans зарабатывает 200 тысяч фунтов стерлингов в месяц. Модель заявила, что перестанет заниматься столь прибыльным делом только в том случае, если это будет физически невозможно. Хотя некоторые говорят о том, что Локет уже сейчас слишком стара для того, чтобы публично обнажаться.

"Не представляю, что эти люди скажут, когда мне исполнится 70 лет. Впрочем, какая разница. Обнажаться могут не только молодые, и все, кто думает иначе, глубоко заблуждаются. Да, в старости тело теряет гибкость, поэтому некоторые позы могут не получаться, но я что-нибудь придумаю", - пояснила модель.


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URL: https://www.vb.kg/410888
Теги:
Великобритания
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