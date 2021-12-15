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В Италии на три месяца продлили введенное из-за коронавируса ЧП

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- Александра Василькова
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Для сдерживания распространения COVID-19 в Италии продлили чрезвычайное положение до конца марта следующего года. Об этом сообщает Reuters.

Впервые чрезвычайное положение из-за COVID-19 в Италии было введено в январе прошлого года, срок его действия должен был закончиться в конце декабря этого года.

Однако в связи с стремительным распространением коронавируса, в частности, его нового штамма Omicron, ЧП продлили до 31 марта 2022 года. Кроме того, Министерство здравоохранения Италии постановило, что с 16 декабря по 31 января все туристы из стран Европейского Союза, которые будут въезжать на территорию страны, должны делать COVID-тест перед вылетом.

Невакцинированные от коронавируса будут отбывать пятидневный карантин по прибытии.

Это решение вызвало неодобрение Европейской комиссии, которая выступает за единые правила путешествий внутри блока на основе так называемого сертификата Green Pass, подтверждающего вакцинацию против вируса.


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URL: https://www.vb.kg/410905
Теги:
Италия, коронавирус, ЧП, мировые новости
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