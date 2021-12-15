Зонд NASA Parker Solar Probe побывал в верхних слоях атмосферы Солнца

Зонд NASA стал первым космическим аппаратом, побывавшим в верхних слоях атмосферы Солнца. Об этом информирует сайт космического агентства.

Автоматическая станция Parker Solar Probe была запущена в 2018 году. Ее миссия должна продлиться семь лет.

"Зонд пролетел через верхние слои атмосферы Солнца, его корону, собрал данные о частицах солнечной энергии и магнитных полях. Прикосновение к самому веществу, из которого сделано Солнце, поможет ученым получить важную информацию о звезде и ее влиянии на солнечную систему", - говорится в сообщении NASA.

В дальнейшем зонд продолжит полет, чтобы собрать еще больше данных. В NASA считают, что данные, полученные Parker Solar Probe, помогут метеорологам предсказывать изменения в космической погоде.