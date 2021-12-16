Сколько жизней унес SARS–COV–2?

По данным СМИ, сведения Минздрава и Нацстаткома по смертности от коронавируса разнятся существенно - на 2002 случая. В Кыргызстане за последние 2 года от коронавируса умерли 4766 человек. Такие данные приводит Нацстатком. Только в 2020 году от COVID умерли 2448 человек, из них 828 случаев - лабораторно подтвержденные, 1620 случаев - клинико– эпидемиологически подтвержденные.

По официальным же данным Министерства здравоохранения, от коронавируса за два года умерли 2764 человека. В августе 2020 года из числа летальных исходов убрали случаи смертности от других болезней. Количество умерших по другим причинам, по данным Минздрава, составило 437 человек.

Что касается вакцинации, то ее прошли почти один миллион 140 тысяч человек, или чуть меньше 50% граждан из целевой группы в 2,4 млн. граждан (это 36,4% населения страны). В целевую группу не вошли дети до 18 лет, 840 тыс. мигрантов, люди с хроническими заболеваниями. В целевую группу, кстати, попали только 70% населения.

Основными причинами отказа от вакцинации по–прежнему является недоверие граждан к прививкам. На отсутствие вакцин кыргызстанцам грех жаловаться. У нас есть все виды вакцин и даже с запасом в 1 млн. 768 тыс. 265 доз.

Директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова сообщила, что правительство поменяло тактику кампании вакцинации. Вместо всеобщей вакцинации было принято решение сфокусироваться на конкретных группах, вроде пожилых граждан или по профессиям. С тех пор также была расширена целевая группа - вакцину могут получить подростки с 16 лет. Определенные группы получают уже третью, бустерную дозу вакцины. Количество суточной вакцинации по стране увеличивается. За минувшие сутки вакцинировались около 10 тысяч человек.

На этой неделе мир продолжает будоражить новый штамм "омикрон", который обнаружен уже в 60 странах мира. В Кыргызстане он не зарегистрирован. Пока. Но информацией об "отпрыске" коронавируса интересуются практически все. Как говорят ученые, на текущий момент новый штамм не демонстрирует высокой опасности для здоровья, только большую заразность. По их словам, из–за этого он может послужить на пользу, став "живой вакциной" и вытеснив более патогенный вариант "дельта".

Но есть еще много "но", на которые врачи пытаются дать ответ, наблюдая за больными. По их словам, по анализу течения заболевания можно сказать, что в первую очередь у большинства больных отмечается выраженная слабость или усталость, повышение температуры тела до 38 градусов и выше, головные боли, снижение аппетита, кашель. Типичные для COVID–19 симптомы - например, поражение легких - также наблюдаются при заболевании "омикрон"–штаммом. Российские, а также британские врачи рассказали, что специфический симптом омикрона у детей - появление сыпи.

По мнению ученых, самый эффективный способ борьбы с новыми мутациями коронавируса, в том числе "омикрон"–штаммом и вариантами SARS–CoV–2, которые могут возникнуть в дальнейшем, это комбинирование разных вакцин. А компания Pfizer опубликовала результаты предварительного исследования эффективности вакцины Pfizer/BioNTech против "омикрон"–штамма. Ученые сообщили, что двукратной вакцинации этим препаратом недостаточно для надежной защиты, однако три дозы вакцины способны нейтрализовать вирус.

В общем, пока COVID никому не даст спать спокойно.