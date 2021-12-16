Глава Ак-Суйской районной милиции встретился с местными жителями

Начальник ОВД Ак-Суйского района Талгар Мамбетказиев встретился с местным населением. На встрече обсуждались вопросы правопорядка и результаты работы милиции. Об этом сообщила пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

На территории Иссык-Кульской области проходят встречи руководителей территориальных органов внутренних дел с местными жителями. Граждане имеют возможность напрямую задать вопросы, обратиться с жалобами и предложениями.

На днях состоялась встреча начальника ОВД Ак-Суйского района Талгара Мамбетказиева с активом и местным населением. В своем выступлении глава ведомства подчеркнул, что главным приоритетом стражей правопорядка была и остается охрана общественного порядка, профилактика преступлений и безопасность граждан. По его мнению, несмотря на улучшение показателей по раскрытию преступлений, особую тревогу вызывают правонарушения в семейно-бытовой сфере. Семейно-бытовые правонарушения носят скрытый характер. Из-за страха и боязни общественного осуждения жертвы зачастую молчат, а домашние тираны выходят сухими из воды. Иногда это приводят к плачевным последствиям.

"За 11 месяцев в ЕРПП районной милиции было зарегистрировано 85 заявлений и сообщений о семейном насилии. В связи с отказом от частно-публичного обвинения, по 80 материалам досудебное производство было прекращено, и только по одному факту материалы переданы на рассмотрение суда. В отношении семейных дебоширов было выдано 116 охранных ордеров", - сообщил Талгар Мамбетказиев.

Начальник районной милиции особо выделил взаимодействие с обществом, отметил граждан, принимающих активное участие в охране общественного порядка. Неравнодушие жителей не раз помогало предотвращать правонарушения. Заострил внимание Мамбетказиев на обеспечении открытости и прозрачности деятельности милиции, переходе на сервисную модель как основные направления работы вверенного ему ведомства.

После выступления Талгар Мамбетказиев выслушал все поступившие от граждан вопросы. Жителей интересовали проблемы, касающиеся дорожной безопасности, установки дополнительных светофоров в районном центре и установки видеокамер. Охотников волновали вопросы приобретения, хранения и сдачи оружия. Кроме того, жители сказали слова благодарности в адрес участковых уполномоченных милиции.