Погода
$ 84.77 - 84.90
€ 95.55 - 96.50

В Оше открылась выставка "Социальное искусство: проект идентификации"

53  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Оше открылась региональная выставка работ художников Кыргызстана и Узбекистана, посвященная социальному искусству. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

Выставка под названием "Социальное искусство: проект идентификации" начала работу в Ошском областном музее изобразительных искусств имени Тургунбая Садыкова. Экспозиция организована в рамках проекта "Посткарантин: новые знания для будущего", реализуемого общественным фондом "Аманат-Омур". Вниманию публики свои произведения представили десять творцов из Андижана, Бишкека, Джалал-Абада и Оша.

В церемонии открытия выставки приняли участие вице-мэр Оша Венера Рыскулова, представители полномочного представительства президента в Ошской области, художники и простые любители искусства.

После проведения в октябре нынешнего года арт-резиденции для художников из Кыргызстана и Узбекистана, участники проекта продолжили работать над своими произведениями. Курировал их заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики Гамал Боконбаев.

На выставке "Социальное искусство: проект идентификации" каждый художник выставил порядка четырех своих работ, выполненных в разных жанрах. Одним из основных посылов данного культурного мероприятия является отражение актуальных социальных вопросов в творчестве современных художников.

Посетить экспозицию можно до 15 января.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410945
Теги:
выставка, Ош
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  