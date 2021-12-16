В Оше открылась выставка "Социальное искусство: проект идентификации"

В Оше открылась региональная выставка работ художников Кыргызстана и Узбекистана, посвященная социальному искусству. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

Выставка под названием "Социальное искусство: проект идентификации" начала работу в Ошском областном музее изобразительных искусств имени Тургунбая Садыкова. Экспозиция организована в рамках проекта "Посткарантин: новые знания для будущего", реализуемого общественным фондом "Аманат-Омур". Вниманию публики свои произведения представили десять творцов из Андижана, Бишкека, Джалал-Абада и Оша.

В церемонии открытия выставки приняли участие вице-мэр Оша Венера Рыскулова, представители полномочного представительства президента в Ошской области, художники и простые любители искусства.

После проведения в октябре нынешнего года арт-резиденции для художников из Кыргызстана и Узбекистана, участники проекта продолжили работать над своими произведениями. Курировал их заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики Гамал Боконбаев.

На выставке "Социальное искусство: проект идентификации" каждый художник выставил порядка четырех своих работ, выполненных в разных жанрах. Одним из основных посылов данного культурного мероприятия является отражение актуальных социальных вопросов в творчестве современных художников.

Посетить экспозицию можно до 15 января.