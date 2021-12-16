Директор аэропорта "Ош" опроверг информацию об аресте помощника

Директор международного аэропорт "Ош" Арипжан Токуров опроверг информацию об аресте его помощника Эмиля Ашимова. Об этом редакции vb.kg заявил он сам.

По его словам, на его помощника даны всего лишь косвенные показания.

"Якобы он брал деньги у заявителей и на основании этого его задержали, но не арестовали. Так что я думаю, что правоохранительные органы разберутся что к чему. В том числе и с теми, кто дал на него косвенные показания. В свое время я пригласил Эмиля Ашимова на работу, так как он грамотный специалист, владеет 4 иностранными языками, хороший юрист. Он работал со всеми юридическими документами, а также с архивными материалами, чтобы я мог разобраться, как до меня работал ошский аэропорт. Он и не хотел этим заниматься, ведь его основная работа это адвокатская деятельность. Эмиль добросовестно выполнял свою работу. Повторяю, его не арестовали, как пишут некоторые СМИ, а именно задержали. Сейчас он уже дома", - сказал Арипжан Токуров.