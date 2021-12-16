Реализацию прав избирателей с инвалидностью обсудили в Бишкеке

Сегодня, 15 декабря, состоялся круглый стол на тему: "Обеспечение реализации избирательных прав людей с инвалидностью: национальный опыт". Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

"Данное мероприятие является логическим завершением инициативы Представительства Международного фонда избирательных систем (IFES), ОО "Союз людей с инвалидностью "Равенство"" и FHI360 по выявлению основных трудностей и выработке рекомендаций по улучшению ситуации с реализацией избирательных прав лиц инвалидностью.

Участникам круглого стола была представлена аналитическая записка, подготовленная в результате организации серии общественных диалогов, проведенных в городах Каракол, Ош, Джалал-Абад и Бишкек в 2021 году. Участниками этих диалогов были люди с инвалидностью, различные организации, представляющие их интересы, в том числе входящие в ОО "Союз людей с инвалидностью "Равенство"", а также члены Рабочей группы ЦИК по улучшению положения в области избирательных прав ЛОВЗ.

В ходе мероприятия были обсуждены основные рекомендации аналитической записки, в том числе необходимость сосредоточить усилия на реализации положений законодательства КР, а также международных обязательств КР по вопросам избирательных прав граждан КР с инвалидностью для обеспечения на практике их избирательных прав.

Было сказано, что необходимо продолжать устранять барьеры и создавать условия и средства для построения равноправного и инклюзивного общества в КР, для устранения дискриминации в отношении граждан с инвалидностью и реализации их конституционного права избирать и быть избранными.

По словам члена ЦИК КР Узарбека Жылкыбаева, Центризбирком на постоянной основе осуществляет меры по реализации избирательных прав и расширения участия лиц с инвалидностью в политической жизни общества.

"Законодательством предусмотрены квоты при выдвижении: не менее 2 кандидатов в списке партии должны быть лица с инвалидностью, при этом один из них должен быть включен в список первых 25 кандидатов. В результате на прошедших 4 октября 2020 года выборах депутатов Жогорку Кенеша было 43 кандидата с инвалидностью. На выборах 28 ноября - были включены уже 46 лиц с инвалидностью.

Также Центральная избирательная комиссия прилагает максимум усилий для расширения доступности избирательных участков, их число выросло с 27 % до 85%. В целях увеличения количества избирателей с инвалидностью ведется работа по сбору биометрической регистрации. В рамках составления карты потребностей запускаются социальные кампании – захвати соседа, помощь волонтеров, социальное такси и далее", - рассказал он.

Рената Левовски, директор Представительства IFES, отметила, что нужно перестать смотреть на людей с инвалидностью с точки зрения медицины.

"Они такие же люди, более того – они умнее, сильнее, выносливее, чем люди без инвалидности. Это замечательно, что мы можем говорить не просто о правах людей с инвалидностью, мы уже требуем политических прав, равномерных со всеми категориями населения, в том числе людей, чьи возможности ограничены.

Вспоминаю 2016 год, когда IFES пришел в ЦИК с идеей создания Рабочей группы по продвижению избирательных прав людей с инвалидностью. Некоторые госорганы не понимали, зачем это нужно. Тогда именно председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова поддержала идею, поняв, что избирательный процесс может стать толчком к изменению ситуации с правами людей с инвалидностью в целом. На тот момент даже не была ратифицирована Конвенция ООН о правах людей с инвалидностью. Мы встречались со всеми организациями людей с инвалидностью для обсуждения вопросов, касающихся политических прав.

Сегодня мы разработали рекомендации, которые передадим в ЦИК КР, которые могут послужить толчком для изменения законодательства, реализации мер по продвижению политических прав людей с инвалидностью", - сказала она.

Гульмира Казакунова, руководитель ОО "Союз людей с инвалидностью "Равенство"" информировала о проводимой работе по включению людей с инвалидностью в избирательный процесс.

"Люди с инвалидностью – это обычные люди, которым присущи такие же права, как у всех. В рамках проекта "Расширение участия лиц с инвалидностью в политической жизни" было реализовано много мероприятий, направленных на повышение политической активности граждан с инвалмидностью", - отметила она.

Медиа эксперт, Авланбек Жумабаев информировал участников мероприятия относительно инклюзивности информационной кампании, организованной на прошедших парламентских выборах Центризбиркомом совместно с IFES при поддержке USAID.

"Вся кампания носила инклюзивный характер. Ролики, печатная продукция готовились с использованием шрифта Брайля, субтитров. В CALL-центре ЦИК КР была открыта горячая линия видеосвязи для избирателей с нарушениями слуха и речи, которые могли получить информацию о выборах при помощи языка жестов. Более того, в CALL-центре работали граждане с инвалидностью. Впервые ход голосования 28 ноября освещался с использованием сурдоперевода", - сказал он".