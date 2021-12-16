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Глава Минсельхоза встретился с кыргызскими бизнес-леди

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- Анастасия Карелина
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Министр сельского хозяйства встретился с бизнес-леди. Аскарбек Джаныбеков обсудил с 18 женщинами-предпринимательницами, работающими в сфере сельского хозяйства республики, ключевые векторы развития аграрного сектора. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

"У нас сегодня есть много успешных женщин, своим примером вдохновляющих остальных кыргызстанцев. И в аграрной отрасли они начинают играть все более значимую роль. Много предпринимательниц, возглавляющих собственные компании. Они вносят значительный вклад в решение социальных проблем села, и ведут за собой целые коллективы. Полное и равноправное участие женщин в общественной жизни имеет важнейшее значение для построения и поддержания сильных и динамичных демократий", - сказал Аскарбек Джаныбеков.

Представительницы прекрасного пола трудятся на полях, улучшают положение животноводов, продвигают органическое сельское хозяйство. Идут вперед путем проб и ошибок. Женщины осваивают непригодные песчаные территории, превращают их в цветущие плантации, создают новые предприятия и новые рабочие места.

"Представительство женщин необходимо для того, чтобы управление было более эффективным. Для того, чтобы аграрный сектор развивался уверенно, необходимо учитывать многообразие групп, существующих в Кыргызстане. На этой встрече мы хотим отметить ту лепту, которую вкладывают наши уважаемые женщины в продовольственную безопасность, сообща обсудить их проблемы. Я всегда открыт для общения, и с готовностью выслушать и поддержать конструктивные инициативы", - добавил глава Минсельхоза.

Аскарбек Джаныбеков подчеркнул, что подобные встречи должны стать хорошей площадкой для диалога. Первое мероприятие уже дало свои плоды. Была создана рабочая группа, которая станет напрямую работать с министерством.


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URL: https://www.vb.kg/410968
Теги:
бизнес, Кыргызстан, Минсельхоз
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