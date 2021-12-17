Посол Кыргызстана в Турции Кубанычбек Омуралиев встретился с гражданами КР

В рамках рабочей поездки в город Конья состоялась встреча Посла Кыргызстана в Турции Кубанычбека Омуралиева с гражданами нашей страны, проживающими в данном городе, в которой, по инициативе посольства, принял участие директор Управления по делам миграции провинции Конья Зеки Афшин Бузжу.

На встрече Омуралиев проинформировал граждан о принимаемых со стороны правительства и посольства мерах по защите граждан, а также о состоявшейся встрече с губернатором провинции Конья Вахдеттин Озканом и ответил на интересующие вопросы.

Также совместно с директором Управления по делам миграции провинции были обсуждены вопросы защиты прав и интересов граждан Кыргызстана в Турции, права и обязанности иностранных граждан, пребывающих в этой стране. Турецкой стороной были предоставлены ответы на многочисленные вопросы граждан Кыргызстана, в том числе в части процедуры оформления вида на жительство и разрешения на работу.

Посол Омуралиев поддержал инициативу граждан по созданию официальной кыргызской диаспоры в провинции Конья и выразил готовность оказать содействие в вопросе ее официальной регистрации.