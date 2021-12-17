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Школы КР получили школьную мебель и оборудование на 2,6 миллион сомов

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- Назгуль Абдыразакова
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Вчера, 16 декабря, министр образования и науки Болотбек Купешев и чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике Ду Дауэн приняли участие в церемонии передачи школьной мебели и технического оборудования на сумму 2,6 миллиона сомов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования КР.

По ее данным при финансовой поддержке посольства Китая была закуплена школьная мебель и техническое оборудование для 15 школ в разных частях страны.

В их числе:

  1. 360 комплектов письменных стульев;
  2. 30 комплектов учительских парт и стульев;
  3. 30 книжных шкафов;
  4. 30 аудиторий и 7 интерактивных досок;
  5. 7 лазерных проекторов.

По итогам мероприятия стороны договорились продолжить сотрудничество в этой сфере и совместно работать над улучшением материально-технической базы малообеспеченных школ, расположенных в отдаленных районах страны.


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URL: https://www.vb.kg/411003
Теги:
Китай, Кыргызстан, Помощь, Министерство образования
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