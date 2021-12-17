Еще два выпускника детских домов получили квартиры от мэрии Бишкека

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев вручил ключи от квартир двум выпускникам детских домов. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Отмечено, что мэрией города Бишкек приняты распоряжения по предоставлению муниципальных жилых помещений гражданам Курмангалиеву У.Ж. и Атанову Б.К., состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в районных администрациях по льготной категории "Дети-сироты".

Напомним, что в начале ноября этого года градоначальник также вручил ключи от дома пятерым выпускникам детских домов.