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Еще два выпускника детских домов получили квартиры от мэрии Бишкека

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- Назгуль Абдыразакова
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Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев вручил ключи от квартир двум выпускникам детских домов. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Отмечено, что мэрией города Бишкек приняты распоряжения по предоставлению муниципальных жилых помещений гражданам Курмангалиеву У.Ж. и Атанову Б.К., состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в районных администрациях по льготной категории "Дети-сироты".

Напомним, что в начале ноября этого года градоначальник также вручил ключи от дома пятерым выпускникам детских домов.


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URL: https://www.vb.kg/411011
Теги:
мэрия, Бишкек, Кыргызстан
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