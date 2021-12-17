В Бишкеке прошел научный мастер-класс для девочек

Кыргызпатент совместно с представителями ОсОО "Билимтек" на базе инновационного центра провели мастер-класс по "STEAM образованию" для учениц школы-гимназии №95 в рамках проекта "Девочки в науке". Об этом сообщает пресс-служба Кыргызпатента.

Поясняется, что целью проведения мастер-класса это привлечение девочек к изучению научно-технических направлений в области образования и дальнейшей мотивации к развитию познавательной и творческой деятельности.

"В рамках мероприятия девочки проводили занимательные опыты и эксперименты по химии, изучали различные графические редакторы для создания креативного дизайна изделия и процесс разработки готового макета на лазерной резки в производственной лаборатории FabLab.По итогам мастер-класса девочкам были вручены сертификаты и методические пособия Кыргызпатента "От идеи к изобретению", - говорится в сообщении Кыргызпатента.