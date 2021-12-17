Под поверхностью Марса обнаружены значительные объемы льда

Орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter миссии "ЭкзоМарс", запущенный Европейским космическим агентством и Роскосмосом, обнаружил значительные объемы льда в большой системе каньонов Марса, Долинах Маринер. Сообщает BBC-news.

Воду, скрытую под поверхностью Марса, аппарат обнаружил с помощью прибора FREND, отображающего наличие водорода в верхнем метре марсианской почвы.

Главным образом вода существует на Марсе в форме льда и залегает в полярных регионах планеты.

На поверхности вблизи экватора водяной лед не обнаруживается, поскольку температуры здесь недостаточно низкие для того, чтобы он мог стабильно сохраняться.

"С помощью TGO мы можем посмотреть на глубину до одного метра под слоем пыли и увидеть, что на самом деле происходит под поверхностью Марса, и, что особенно важно, найти богатые водой оазисы, которые нельзя было обнаружить с помощью предыдущих инструментов", - говорит ведущий автор нового исследования Игорь Митрофанов из Института космических исследований РАН в Москве.

"FREND обнаружил область с необычно большим количеством водорода в колоссальной системе каньона Долины Маринер: если предположить, что наблюдаемый водород связан с молекулами воды, до 40% приповерхностного материала в этой области, по-видимому, является водой", - говорит он.

Богатая водой область размером с Нидерланды пересекается с глубокими долинами Каньона Кандора. Эта область считается многообещающей для поисков воды на Марсе.

Водяной лед обычно испаряется в этой области Марса из-за условий температуры и давления вблизи экватора. Это же относится и к химически связанной воде: для того, чтобы минералы не теряли воду, требуется правильное сочетание температуры, давления и влажности. Это говорит о том, что в Долине Маринер должны существовать особые, пока непонятные условия для сохранения воды - или ее запасы там постоянно пополняются из других источников.

"Это открытие - удивительный первый шаг, но, чтобы точно знать, с какой формой воды мы имеем дело, требуются дополнительные наблюдения, - добавляет соавтор исследования Хокан Сведхем из лаборатории Европейского космического агентства в Нидерландах.